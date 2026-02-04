Precipitano con l' auto in un giardinetto al Pilastro e scappano | non avevano la patente

Da viterbotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani a bordo di un’auto senza patente hanno perso il controllo e sono finiti contro alcuni alberi in un giardinetto nel quartiere Pilastro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 3 febbraio. I ragazzi sono scappati subito a piedi, lasciando l’auto abbandonata. Fortunatamente non ci sono feriti gravi, ma poteva andare molto peggio. La polizia sta indagando per capire chi siano e perché abbiano guidato senza patente.

Poteva trasformarsi in tragedia l'incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 3 febbraio nel quartiere Pilastro a Viterbo. Erano circa le 15,45 quando una Toyota ha perso aderenza mentre percorreva via Emilia, finendo fuori strada ribaltandosi.La dinamica dello schiantoSecondo le prime.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

