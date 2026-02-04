Precipitano con l' auto in un giardinetto al Pilastro e scappano | non avevano la patente
Due giovani a bordo di un’auto senza patente hanno perso il controllo e sono finiti contro alcuni alberi in un giardinetto nel quartiere Pilastro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 3 febbraio. I ragazzi sono scappati subito a piedi, lasciando l’auto abbandonata. Fortunatamente non ci sono feriti gravi, ma poteva andare molto peggio. La polizia sta indagando per capire chi siano e perché abbiano guidato senza patente.
Poteva trasformarsi in tragedia l'incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 3 febbraio nel quartiere Pilastro a Viterbo. Erano circa le 15,45 quando una Toyota ha perso aderenza mentre percorreva via Emilia, finendo fuori strada ribaltandosi.La dinamica dello schiantoSecondo le prime.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Approfondimenti su Pilastro Viterbo
Ubriaca al volante, incidente in auto con i figli: scatta la denuncia e via la patente
Furto al centro commerciale di Beinasco: con un'auto rubata sfondano la vetrina, fanno incetta di profumi e scappano
Ultime notizie su Pilastro Viterbo
Argomenti discussi: Campania, precipitano in un dirupo con l’auto: Paolo e Mario, entrambi dell’agro aversano, muoiono a 37 e 38 anni; Sannio, con l'auto precipitano in un burrone di 20 metri: muore 38enne, gravissimo l'amico; Perugia, precipitano con l’auto nel cortile di un condominio in via Fonti coperte; Con l'auto precipitano in un burrone profondo 20 metri: morti un 37enne e un 38enne nel Sannio.
Perugia, precipitano con l’auto nel cortile di un condominio in via Fonti copertePrecipitano con l’auto nel cortile di un condominio in via Fonti coperte a Perugia. L’incidente stradale autonomo è avvenuto lunedì mattina intorno alle 10.30 quando, per cause in corso d’accertamento ... umbria24.it
Niscemi, l’auto simbolo precipita nel baratro: le immagini dal droneÈ precipitata nel baratro sottostante l’auto diventata il simbolo della frana che nei giorni scorsi ha colpito Niscemi. La vettura, più volte fotografata e ripresa ... leggo.it
Maltempo, massi precipitano su un’auto sulla 106 tra Africo e Bianco: contuso il conducente https://www.giornaledicalabria.it/maltempo-massi-precipitano-su-unauto-sulla-106-tra-africo-e-bianco-contuso-il-conducente/ facebook
Sicilia, allerta meteo gialla: a Niscemi precipita auto simbolo frana x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.