Precipitano con l' auto in un giardinetto al Pilastro e scappano | non avevano la patente

Due giovani a bordo di un’auto senza patente hanno perso il controllo e sono finiti contro alcuni alberi in un giardinetto nel quartiere Pilastro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 3 febbraio. I ragazzi sono scappati subito a piedi, lasciando l’auto abbandonata. Fortunatamente non ci sono feriti gravi, ma poteva andare molto peggio. La polizia sta indagando per capire chi siano e perché abbiano guidato senza patente.

