Pozzo Monnafarina niente verifica sull’acqua | il tribunale rinvia la decisione
Dopo il via libera ai lavori, il caso del pozzo Monnafarina torna in tribunale, ma questa volta solo su un fronte procedurale. I giudici hanno deciso di rinviare la decisione definitiva sull’acqua, lasciando ancora aperta la questione senza verifiche aggiuntive. La vicenda resta incerta, con le parti che attendono un nuovo pronunciamento.
Dopo il via libera alla prosecuzione dei lavori, la vicenda del pozzo Monnafarina torna davanti ai giudici ma su un piano esclusivamente procedurale. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha infatti respinto l’istanza istruttoria presentata dal Comune di Santo Stefano Quisquina bloccando.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
