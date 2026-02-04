Posizioni economiche ATA si avvicina prova finale Richiesta tempi aggiuntivi ausili spazi per l’allattamento

Gli avvisi degli USR mettono sotto pressione i candidati ATA in vista della prova finale. Alcuni chiedono più tempo, spazi per l’allattamento e ausili specifici. La richiesta riguarda la documentazione necessaria per ottenere queste agevolazioni, che potrebbero fare la differenza per chi deve sostenere l’esame. La questione si fa calda, con i candidati che aspettano risposte chiare.

Richiesta di documentazione per assegnazione e concessione di ausili, tempi aggiuntivi, eo altre necessità per l'espletamento della prova scritta da parte di alcune categorie di candidati: gli avvisi degli USR.

Sono disponibili gli avvisi degli USR riguardanti le posizioni economiche ATA e la prova finale di febbraio.

