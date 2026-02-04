Portuali scioperano per la pace | anche a Ravenna una protesta contro le spedizioni di armamenti

Venerdì i portuali di Ravenna si sono fermati per protestare contro le spedizioni di armamenti. Alle 15, una quarantina di lavoratori si sono radunati davanti alla sede dell’Autorità Portuale in via Antico Squero, pronti a partire in corteo. La protesta si inserisce in una mobilitazione più ampia che ha coinvolto 21 porti europei e del Mediterraneo, tutti in sciopero per chiedere una svolta sulla questione delle armi in transito. La protesta si è svolta senza incidenti, ma ha messo in evidenza la preoccup

Banchine ferme nei principali 21 porti europei e del Mediterraneo venerdì. E fra loro c'è anche Ravenna, con l'appuntamento fissato alle 15 davanti alla sede dell'Autorità Portuale (lato Darsena) in via Antico Squero, da dove partirà poi un corteo. I sindacati Enedep di Grecia, Lab dei Paesi.

