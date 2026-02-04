Porto di Riposto Primavera | Il primo bacino è già collaudato e può essere riaperto

Da cataniatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato regionale del Mpa Santo Primavera ha annunciato che il primo bacino del porto di Riposto può essere riaperto. Dopo aver esaminato i documenti ufficiali, ha deciso che i controlli tecnici sono stati già superati e non servono ulteriori verifiche. Ora si attende solo la decisione definitiva, che potrebbe arrivare a breve.

“Il primo bacino del porto di Riposto non ha bisogno di nuovi collaudi tecnici”. A rompere gli indugi è il deputato regionale del Mpa Santo Primavera, componente della Commissione parlamentare Attività produttive e pesca, che, dopo un approfondito accesso agli atti, insieme alla consigliera.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Riposto Porto

Il porto di Riposto inagibile dopo i danni della mareggiata

Il porto di Riposto è stato dichiarato inagibile a causa dei ingenti danni subiti dal Molo foraneo, provocati dalla recente mareggiata generata dal ciclone Harry.

Il Papa prega al porto di Beirut: "L’Italia può essere mediatrice"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Riposto Porto

Argomenti discussi: Si cercano soluzioni per salvare la marineria di Riposto dopo il ciclone Harry; Riposto, Primavera: Avviate le interlocuzioni per concedere una deroga straordinaria per l'ormeggio nel bacino storico; Porto di Riposto, piano di emergenza: collaudare il primo bacino per salvare i pescatori; Riposto, deroga per salvare la marineria locale.

Porto di Riposto, primo bacino già collaudato nel 2009: pronto all'uso dopo la bonificaIl primo bacino del porto di Riposto non ha bisogno di nuovi collaudi tecnici. A rompere gli indugi è il deputato regionale del Mpa Santo Primavera, componente della Commissione parlamentare Attività ... lasicilia.it

Superare i vincoli: proposta una deroga per l’utilizzo del primo bacino portuale di RipostoDopo i danni del Ciclone Harry, uno dei problemi principali a Riposto è la condizione del Porto e i consequenziali disagi legatti all'attività economica legata alla pesca. Il sindaco di Riposto, David ... gazzettinonline.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.