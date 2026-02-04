Porto di Riposto Primavera | Il primo bacino è già collaudato e può essere riaperto

Il deputato regionale del Mpa Santo Primavera ha annunciato che il primo bacino del porto di Riposto può essere riaperto. Dopo aver esaminato i documenti ufficiali, ha deciso che i controlli tecnici sono stati già superati e non servono ulteriori verifiche. Ora si attende solo la decisione definitiva, che potrebbe arrivare a breve.

"Il primo bacino del porto di Riposto non ha bisogno di nuovi collaudi tecnici". A rompere gli indugi è il deputato regionale del Mpa Santo Primavera, componente della Commissione parlamentare Attività produttive e pesca, che, dopo un approfondito accesso agli atti, insieme alla consigliera.

