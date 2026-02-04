Portiamo il peso di un sopruso immenso L’incontro tra le famiglie nel bosco parla Harald | Nathan? Un grande uomo

A Caprese Michelangelo si sono incontrate le famiglie coinvolte nella dolorosa vicenda dei figli separati dai genitori. Harald ha parlato di un “peso immenso” e ha ricordato Nathan come “un grande uomo”. Le famiglie si sono radunate nel bosco, un gesto di solidarietà e vicinanza in una situazione che ha toccato il cuore di molti. La questione dei figli divisi dai genitori continua a far discutere e accendere le emozioni in tutta Italia.

Caprese Michelangelo (Arezzo), 4 febbraio 2026 – Solidarietà e vicinanza fra famiglie nel bosco, potremo ribattezzarla, dal momento che entrambe vivono la stessa pesante situazione finita al centro della ribalta nazionale: i figli separati dai genitori. L’incontro tra le famiglie nel bosco. Harald Leo Valentin, l’altoatesino che da oltre un anno e mezzo risiede a Caprese Michelangelo con Nadzeya, assieme alla quale ha avuto i due figli maschi di 9 e 5 che non vedono più dal 16 ottobre scorso, ha postato nel suo profilo Facebook la visita compiuta da lui e dalla moglie – nella giornata presumibilmente di lunedì – a Palmoli, in Abruzzo, dove la risonanza mediatica è stata di gran lunga maggiore relativamente al caso di Catherine e Nathan (australiana lei, britannico lui), che avevano scelto di vivere in un casolare in regime di isolamento e autosussistenza e che si sono visti anch’essi allontanare i tre figli a causa delle condizioni igienico - sanitarie, della mancata scolarizzazione e del mancato inserimento sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

