Portare un uccello vivo è stupido lento inutile e crudele | la rabbia degli animalisti contro Sabrina Carpenter per lo show ai Grammy Awards Anche Lady Gaga nel mirino

“Portare un uccello vivo sul palco dei Grammy è stupido, lento, inutile e crudele ”. È con queste parole che PETA ha attaccato Sabrina Carpenter dopo la sua esibizione di apertura ai Grammy Awards 2026, andati in scena domenica sera alla Crypto.com Arena di Los Angeles. La presa di posizione dell’organizzazione animalista ha immediatamente spostato l’attenzione dalla musica a un tema etico: l’uso di animali vivi e di materiali di origine animale negli spettacoli di grande esposizione mediatica. La performance di Sabrina Carpenter, 26 anni, si è svolta all’inizio della cerimonia ed era costruita su una scenografia ispirata al mondo degli aeroporti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

