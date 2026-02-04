Ponticelli uccisa a coltellate | si consegna il fratello arrestato per omicidio

Un giovane ha ucciso una donna a coltellate nel quartiere Ponticelli di Napoli. Dopo aver confessato, si è consegnato alle forze dell’ordine. La vittima è stata colpita alla schiena durante una lite familiare. Il fratello della donna è stato arrestato per omicidio.

La Squadra Mobile ferma il giovane, reo confesso: la vittima colpita con una coltellata alla schiena dopo una lite familiare, a Napoli, nel quartiere Ponticelli. Si è consegnato alla Polizia di Stato Giuseppe Musella, 28 anni, che ha confessato di aver ucciso la sorella Jlenia Musella, la giovane morta dopo essere arrivata in fin di vita all'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli di Napoli. L'uomo è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli con l'accusa di omicidio volontario. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Napoli, con il pm Ciro Capasso, ed è stato notificato al 28enne dopo la sua presentazione spontanea agli investigatori.

