Ponticelli uccide la sorella e si costituisce | Giuseppe Musella confessa l’omicidio

Giuseppe Musella, 28 anni, si è consegnato alle forze dell’ordine e ha confessato di aver ucciso sua sorella Jlenia, 22 anni, a Ponticelli. La tragedia si è consumata dopo un’accesa discussione, durante la quale Musella le ha inferto una coltellata alla schiena. Ora è in carcere, mentre gli investigatori cercano di capire cosa abbia portato a questa drammatica svolta.

Ha ammesso le proprie responsabilità Giuseppe Musella, 28 anni, che ha confessato di aver tolto la vita alla sorella Jlenia, 22 anni, colpendola con una coltellata alla schiena al termine di una violenta discussione. Il delitto si è consumato nel pomeriggio di ieri all'interno di un'abitazione del rione Conocal, nell'area orientale di Napoli. Dopo essersi allontanato dalla scena del crimine e aver fatto perdere le proprie tracce per alcune ore, il giovane si è presentato spontaneamente nella notte presso un ufficio della Polizia di Stato. Gli uomini della Squadra Mobile di Napoli, che erano già sulle sue tracce, hanno raccolto la confessione dell'uomo, che ha ricostruito quanto accaduto.

