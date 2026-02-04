Ponticelli omicidio di Jlenia Musella | fermato il fratello

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Jlenia Musella, trovata morta ieri a Ponticelli. La giovane di 22 anni è stata colpita con un coltello alla schiena. Gli investigatori hanno fermato il 28enne, sospettato di averla uccisa. La famiglia e gli amici sono sotto shock, mentre si cerca di capire il motivo di questa tragedia.

Le ultime sull’uccisione della donna. La Squadra Mobile di Napoli ha fermato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la giovane di 22 anni uccisa con una coltellata alla schiena a Ponticelli. Il provvedimento, emesso dalla Procura di Napoli per omicidio volontario, è stato notificato mentre il 28enne si trova nel carcere di Secondigliano. Secondo quanto ricostruito, Jlenia è stata colpita in via al Chiaro di Luna e poco dopo è deceduta all’ospedale Villa Betania. Il fratello si sarebbe consegnato spontaneamente alla polizia, ammettendo le proprie responsabilità. Vita familiare e contesto Jlenia e Giuseppe vivevano insieme nel rione Conocal. 🔗 Leggi su 361magazine.com

