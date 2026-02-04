**Ponte Messina | Salvini ' parlato con Mattarella di decreto impossibile norma su Corte Conti' **

Salvini ha chiarito che non ci sono mai state proposte di norme che limitino i poteri di controllo della Corte dei Conti. Il ministro ha spiegato di aver parlato con Mattarella di un decreto, ma ha negato che ci sia stata qualsiasi proposta di legge che restringa l’azione della magistratura contabile. Secondo Salvini, quella di limitare i controlli è un’ipotesi che semplicemente non esiste, perché sarebbe illegale e priva di fondamento.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Non c'è mai stata nessuna norma che limitava i poteri di controllo della Corte dei Conti, anche perché sarebbe illegale, illegittima, impossibile. È incredibile che sia uscito negli scorsi giorni un documento a firma dell'Associazione nazionale dei magistrati contabili che contestava delle norme di un decreto che devo firmare io senza che il decreto fosse stato scritto. Quella norma non c'è mai stata e non è che io ritirerò quella norma. Nessuno ha mai pensato a quella norma, anche perché non avrei potuto farla. Non posso dire alla Corte dei Conti controlla il documento A, ma non controllare il documento B. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Ponte Messina: Salvini, 'parlato con Mattarella di decreto, impossibile norma su Corte Conti'** Approfondimenti su Ponte Messina Ponte Messina: Musolino (Iv), 'nuova bocciatura Corte Conti conferma incapacità di Salvini' Ponte sullo Stretto, è scontro tra Corte dei Conti e Salvini sul decreto Grandi Opere Il dibattito sul ponte di Messina coinvolge la Corte dei Conti e il governo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ponte Messina Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto, Salvini: Daremo risposte alla Corte dei Conti, è tutto pronto; SALVINI: I SOLDI PER IL PONTE SULLO STRETTO NON SI TOCCANO; Niscemi, Salvini nega i fondi del Ponte: Serve ai siciliani, ne troveremo altri. Opposizioni a Meloni: Venga in Aula; Giornata Parlamentare. Scontro sui fondi per lo stretto di Messina. Ponte sullo Stretto, Salvini ricevuto da Mattarella al Quirinale: il futuro dell’opera e i rilievi della Corte dei ContiIl ministro delle Infrastrutture al Colle dopo molto tempo. Clima molto cordiale, raccontano anche dalla Lega, di «grande collaborazione» e non di scontro sui nodi giuridici che hanno inceppato l'iter ... corriere.it **Ponte Messina: Salvini, 'parlato con Mattarella di decreto, impossibile norma su Corte Conti'**Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Non c'è mai stata nessuna norma che limitava i poteri di controllo della Corte dei Conti, anche perché sarebbe illegale, illegittima, impossibile. È incredibile che sia ... lanuovasardegna.it Il progetto di costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, infrastruttura simbolo da oltre mezzo secolo, continua a polarizzare la scena politica in Sicilia e in Italia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.