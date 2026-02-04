Pomezia Picchia e accoltella la madre che non gli vuole dare i soldi per la droga 23enne arrestato dai Carabinieri

La mattina di ieri, i Carabinieri di Pomezia sono intervenuti in un appartamento e hanno arrestato un giovane di 23 anni di Roma. L’uomo aveva picchiato e accoltellato la madre, che si era rifiutata di dargli dei soldi per la droga. La donna ha chiamato i militari, che sono arrivati in breve tempo e hanno fermato il ragazzo sul posto. Ora si trova in cella, in attesa di essere giudicato.

