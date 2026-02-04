La polizia di Torino ha arrestato un giovane di 22 anni, Angelo Simionato, con l’accusa di aver preso parte al pestaggio di un agente durante una manifestazione di Askatasuna. Il ragazzo è stato messo agli arresti domiciliari, ma al momento non ci sono provvedimenti contro gli agenti ripresi mentre usano violenza contro i manifestanti nei video diffusi online. La situazione si è accesa dopo gli scontri avvenuti nel corso della protesta.

Al momento, però, non risultano provvedimenti analoghi a carico degli agente coinvolte in comportamenti violenti nei confronti dei manifestati, ripresi in diversi video postati online Il 22enne Angelo Simionato è stato posto ai domiciliari con l’accusa di aver partecipato all’aggressione a un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Poliziotto picchiato a Torino, domiciliari per il 22enne Angelo Simionato, presunto "aggressore dell'agente" durante manifestazione Askatasuna

Approfondimenti su Torino Polizia

#Askatasuna- Torino || Durante il corteo a Torino per Askatasuna, un agente di polizia è stato picchiato e finito in ospedale.

Un ragazzo di 22 anni è finito in manette dopo un’aggressione a un poliziotto a Torino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Scontri a Torino, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firma

Ultime notizie su Torino Polizia

Argomenti discussi: Poliziotto aggredito e picchiato a pugni e martellate: il video dagli scontri di Torino al corteo pro Askatasuna; Poliziotto isolato e pestato a terra durante gli scontri a Torino: il video; Poliziotto aggredito, da vomitevole a inaccettabile: i sindaci del Foggiano chiedono leggi e Stato energici - FoggiaToday; Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonisti.

Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: ho solo fatto il mio dovere. Fermato un 22enneAlessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: ho solo fatto il mio dovere. Ha 29 anni e viene da Padova: ora è ricoverato ... mam-e.it

Poliziotto picchiato a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori: «Ha 22 anni, viene da Grosseto». Schlein a Meloni: «Non si strumentalizzi»Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato con l'accusa di essere tra gli aggressori dell'agente Alessandro Calista, picchiato a Torino durante gli scontri nella manifestazione di protesta per lo sgomber ... torino.corriere.it

Askatasuna, domiciliari per Angelo Simionato e obbligo di firma per i due torinesi arrestati per gli scontri al corteo. Cosa ne pensate - facebook.com facebook

È STATO MESSO AI DOMICILIARI ANGELO SIMIONATO, IL 22ENNE DI GROSSETO CHE, DURANTE GLI SCONTRI A.. x.com