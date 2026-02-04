Poliziotto picchiato a Torino domiciliari per il 22enne Angelo Simionato presunto aggressore dell' agente durante manifestazione Askatasuna
La polizia di Torino ha arrestato un giovane di 22 anni, Angelo Simionato, con l’accusa di aver preso parte al pestaggio di un agente durante una manifestazione di Askatasuna. Il ragazzo è stato messo agli arresti domiciliari, ma al momento non ci sono provvedimenti contro gli agenti ripresi mentre usano violenza contro i manifestanti nei video diffusi online. La situazione si è accesa dopo gli scontri avvenuti nel corso della protesta.
Al momento, però, non risultano provvedimenti analoghi a carico degli agente coinvolte in comportamenti violenti nei confronti dei manifestati, ripresi in diversi video postati online Il 22enne Angelo Simionato è stato posto ai domiciliari con l’accusa di aver partecipato all’aggressione a un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
