Poliziotto picchiato a Torino domiciliari per il 22enne Angelo Simionato presunto aggressore dell' agente durante manifestazione Askatasuna

Da ilgiornaleditalia.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Torino ha arrestato un giovane di 22 anni, Angelo Simionato, con l’accusa di aver preso parte al pestaggio di un agente durante una manifestazione di Askatasuna. Il ragazzo è stato messo agli arresti domiciliari, ma al momento non ci sono provvedimenti contro gli agenti ripresi mentre usano violenza contro i manifestanti nei video diffusi online. La situazione si è accesa dopo gli scontri avvenuti nel corso della protesta.

Al momento, però, non risultano provvedimenti analoghi a carico degli agente coinvolte in comportamenti violenti nei confronti dei manifestati, ripresi in diversi video postati online Il 22enne Angelo Simionato è stato posto ai domiciliari con l’accusa di aver partecipato all’aggressione a un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

poliziotto picchiato a torino domiciliari per il 22enne angelo simionato presunto aggressore dell agente durante manifestazione askatasuna

© Ilgiornaleditalia.it - Poliziotto picchiato a Torino, domiciliari per il 22enne Angelo Simionato, presunto "aggressore dell'agente" durante manifestazione Askatasuna

Approfondimenti su Torino Polizia

Corteo Torino per Askatasuna, dimesso l'agente picchiato, prognosi di 20 giorni, arrestato aggressore 22enne Angelo Simionato

#Askatasuna- Torino || Durante il corteo a Torino per Askatasuna, un agente di polizia è stato picchiato e finito in ospedale.

Scontri Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto | Il 22enne: "Scappavo, mi sono girato e l'agente era a terra"

Un ragazzo di 22 anni è finito in manette dopo un’aggressione a un poliziotto a Torino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Scontri a Torino, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firma

Video Scontri a Torino, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firma

Ultime notizie su Torino Polizia

Argomenti discussi: Poliziotto aggredito e picchiato a pugni e martellate: il video dagli scontri di Torino al corteo pro Askatasuna; Poliziotto isolato e pestato a terra durante gli scontri a Torino: il video; Poliziotto aggredito, da vomitevole a inaccettabile: i sindaci del Foggiano chiedono leggi e Stato energici - FoggiaToday; Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonisti.

poliziotto picchiato a torinoAlessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: ho solo fatto il mio dovere. Fermato un 22enneAlessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: ho solo fatto il mio dovere. Ha 29 anni e viene da Padova: ora è ricoverato ... mam-e.it

poliziotto picchiato a torinoPoliziotto picchiato a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori: «Ha 22 anni, viene da Grosseto». Schlein a Meloni: «Non si strumentalizzi»Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato con l'accusa di essere tra gli aggressori dell'agente Alessandro Calista, picchiato a Torino durante gli scontri nella manifestazione di protesta per lo sgomber ... torino.corriere.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.