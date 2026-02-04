Quando ha visto le immagini in tv, l’allenatore si è commosso. Ha riconosciuto subito il volto del poliziotto e ha detto: “Quello è il mio Lorenzo”. La sua voce si è rotta dall’emozione, ma l’orgoglio ha preso il sopravvento.

"Quando ho visto quelle immagini mi sono commosso. Ho detto subito: quello è il mio Lorenzo". La voce è rotta dall’emozione, ma l’orgoglio è più forte di tutto. Mirko Isopi, insegnante di pugilato e amico di lunga data di Lorenzo Virgulti, non ha dubbi nel raccontare chi sia davvero il poliziotto ascolano diventato simbolo di coraggio dopo i fatti di Torino. "È un ragazzo che ha sempre aiutato il prossimo, che si è sempre prodigato per il bene degli altri. Lo spirito di servizio lo aveva dentro già da quando è entrato in palestra". Parole che risuonano forti ad Ascoli, dove l’incredulità per quanto accaduto ha lasciato spazio a una profonda vicinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poliziotto eroe, il ricordo dell’allenatore: "L’ho visto in tv e mi sono commosso"

