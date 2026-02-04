La polizia locale continua a mostrare il suo valore. Da 188 anni, questo corpo di eccellenza lavora ogni giorno per garantire sicurezza e ordine nelle città italiane. Ora, con il secondo comando in Italia per il contrasto allo spaccio, rafforza ulteriormente il suo ruolo. Gli agenti sono in prima linea, pronti a intervenire e a tutelare i cittadini.

Da 188 anni il corpo della polizia locale rappresenta un presidio di sicurezza, controllo e supporto alla cittadinanza. Un reparto che si è aggiornato, sviluppato e adeguato alla tecnologia svolgendo oltre alle tipiche mansioni della municipale anche un più complesso lavoro investigativo, operativo e di supporto alle altre forze dell’ordine. Intenso il monitoraggio del territorio per costrastare il fenomeno dello spaccio. Le segnalazioni per consumo di sostanze stupefacenti nel corso dell’anno passato sono state 216. Frutto dell’intensificazione dell’attività di controllo svolta dal corpo che ha visto un impiego mirato degli agenti in borghese e del cane antidroga Jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polizia locale corpo di eccellenza. Secondo comando in Italia per il contrasto allo spaccio

La polizia ha ripreso i controlli nelle scuole catanesi per contrastare lo spaccio di droga tra i giovanissimi, rafforzando le attività di prevenzione e repressione anche in questa nuova stagione scolastica.

Grazie a un finanziamento ministeriale di oltre 17mila euro, la Polizia Locale di Cesena potenzia le iniziative di prevenzione e contrasto alle truffe rivolte agli anziani.

