polizia di stato e fiera milano insieme per la cybersicurezza

Oggi a Roma, presso la Sala Planisfero di Palazzo Cimarra, polizia e Fiera Milano hanno firmato il rinnovo di un accordo importante. L’obiettivo è rafforzare la lotta contro i crimini informatici che minacciano i sistemi della principale fiera italiana. La collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la società fieristica si concentra sulla prevenzione e il contrasto di attacchi cyber, in un momento in cui le minacce digitali sono sempre più frequenti e sofisticate.

Presso la Sala Planisfero di Palazzo Cimarra a Roma è stato sottoscritto oggi il rinnovo della Convenzione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e Fiera Milano, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici che possono colpire i sistemi della principale realtà fieristica italiana. L’accordo – siglato dal Direttore Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica Luigi Rinella e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano Francesco Conci – si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal Ministero dell’Interno per il potenziamento delle attività di prevenzione a tutela delle infrastrutture critiche di interesse nazionale, in linea con la normativa vigente e con gli indirizzi strategici in materia di sicurezza cibernetica e assume particolare rilevanza anche con riferimento ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che vedranno Fiera Milano impegnata ad ospitare importanti gare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

