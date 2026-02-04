Polizia di Stato e Fiera Milano insieme per la cybersicurezza

Da ilgiornale.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma, presso la Sala Planisfero di Palazzo Cimarra, polizia e Fiera Milano hanno firmato il rinnovo di un accordo importante. L’obiettivo è rafforzare la lotta contro i crimini informatici che minacciano i sistemi della principale fiera italiana. La collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la società fieristica si concentra sulla prevenzione e il contrasto di attacchi cyber, in un momento in cui le minacce digitali sono sempre più frequenti e sofisticate.

Presso la Sala Planisfero di Palazzo Cimarra a Roma è stato sottoscritto oggi il rinnovo della Convenzione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e Fiera Milano, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici che possono colpire i sistemi della principale realtà fieristica italiana. L’accordo – siglato dal Direttore Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica Luigi Rinella e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano Francesco Conci – si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal Ministero dell’Interno per il potenziamento delle attività di prevenzione a tutela delle infrastrutture critiche di interesse nazionale, in linea con la normativa vigente e con gli indirizzi strategici in materia di sicurezza cibernetica e assume particolare rilevanza anche con riferimento ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che vedranno Fiera Milano impegnata ad ospitare importanti gare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

polizia di stato e fiera milano insieme per la cybersicurezza

© Ilgiornale.it - Polizia di Stato e Fiera Milano insieme per la cybersicurezza

Approfondimenti su Fiera Milano

Insieme contro bullismo e cyberbullismo: la Polizia di Stato incontra giovani e genitori del Ravenna Fc

Ponti Rossi: consegna la droga in scooter. Tratto in arresto insieme al complice dalla Polizia di Stato

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fiera Milano

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica; Decreto-legge organizzativo del Ministero dell’Interno e delle Forze di Polizia; Torino: la lettera del Capo della Polizia ai poliziotti; Operazione Switch off: spento lo streaming delle Iptv illegali.

Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpicaL’Italia si prepara ad ospitare i XXV Giochi olimpici e i XIV Giochi paralimpici invernali. Le manifestazioni a Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo, confermando ... poliziadistato.it

Polizia di Stato, concorso per 1000 allievi vice ispettoriPolizia di Stato: bando per 1.000 Vice Ispettori. Scadenze e modalità per partecipare. I requisiti per l'ammissione ... quotidianodiragusa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.