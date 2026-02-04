Politici spin doctor imprenditori e spie | chi c' era nella ragnatela di Epstein Gli affari nel Golfo gli euroscettici appoggi a Mosca

Politici, imprenditori e spie si sono trovati nel cuore di una rete intricata di rapporti e affari. Tra ex premier, diplomatici russi e figure come Thiel e Bannon, emergono collegamenti che coinvolgono Mosca e l’Europa. La vicenda svela come questa «ragnatela» abbia toccato diversi settori, dalla politica agli affari internazionali.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.