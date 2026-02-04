Poesia e rap al Lido | il Poetry Slam di Voceversa apre il live di Ugo Crepa

Venerdì 6 febbraio al Cisim di Lido Adriano si è svolto un Poetry Slam organizzato da Voceversa, con il pubblico che ha partecipato attivamente. La serata è iniziata con le poesie e i rap, prima di lasciare spazio al concerto di Ugo Crepa, che ha attirato molti fan. La gente si è lasciata coinvolgere, ascoltando e condividendo le parole sul palco.

Venerdì 6 febbraio al Cisim di Lido Adriano è stata organizzata una serata speciale dove anche il pubblico potrà essere protagonista con il Voceversa Poetry Slam in apertura al concerto di Ugo Crepa. Voceversa Poetry Slam prevede 6 poeti che avranno 3 minuti a testa per esibirsi, alla fine.

