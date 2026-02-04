Poesia e rap al Lido | il Poetry Slam di Voceversa apre il live di Ugo Crepa

Da ravennatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 6 febbraio al Cisim di Lido Adriano si è svolto un Poetry Slam organizzato da Voceversa, con il pubblico che ha partecipato attivamente. La serata è iniziata con le poesie e i rap, prima di lasciare spazio al concerto di Ugo Crepa, che ha attirato molti fan. La gente si è lasciata coinvolgere, ascoltando e condividendo le parole sul palco.

Venerdì 6 febbraio al Cisim di Lido Adriano è stata organizzata una serata speciale dove anche il pubblico potrà essere protagonista con il Voceversa Poetry Slam in apertura al concerto di Ugo Crepa. Voceversa Poetry Slam prevede 6 poeti che avranno 3 minuti a testa per esibirsi, alla fine.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Lido Adriano

"Break the Rule Poetry Slam", sfida di poesia performativa a Largo Venue

Sesta edizione per "LaClaque Poetry Slam", la gara di poesia a giudizio popolare

Sabato 31 gennaio torna LaClaque Poetry Slam, giunto alla sua sesta edizione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lido Adriano

Argomenti discussi: Poesia e rap al Lido: il Poetry Slam di Voceversa apre il live di Ugo Crepa; Poesia e musica le nuove strade; Le prove di Nayt: A Sanremo extrabeat e cantautorato, tecnica e poesia; Al The Cage arriva Hachiko.

Kendrick Lamar a scuola: dalla poesia al rap grazie a un profKendrick Lamar, che abbiamo ascoltato da poco in concerto a Milano, venne introdotto alla scrittura creativa in seconda media al Vanguard Learning Center di Los Angeles, dove conobbe Regis Inge, un ... rockol.it

Ring Rap Poetry Slam, poesia improvvisata e free style al Teatro Binario 7 di MonzaCon RRPS e con il torneo di IMPROslam, il nuovo campionato nazionale di improvvisazione poetica della LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, tre mondi artistici/sportivi quali sono la poesia performativa, l ... ilgiorno.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.