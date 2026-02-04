PNRR scuola l’ANP alza la voce | senza revisori e con regole rigide sulle firme rischiamo il blocco totale dei fondi

L’Associazione Nazionale Presidi alza la voce e mette in guardia: senza revisori dei conti, i fondi del PNRR rischiano di bloccarsi. Le regole sulle firme delle presenze sono troppo rigide e non si riescono a rispettare, e senza i revisori nessuno può certificare le spese. La conseguenza potrebbe essere il blocco totale dei finanziamenti destinati alle scuole italiane.

L’ANP denuncia il rischio paralisi per i fondi PNRR: mancano i revisori dei conti per validare le spese e le nuove regole sulle firme delle presenze sono inapplicabili. Senza correttivi urgenti e maggiore flessibilità da parte del Ministero, i presidi sono pronti a bloccare i futuri progetti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

