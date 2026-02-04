Più sbirri morti più orfani | scritte infami all’Università di Torino Bernini | Denunciamo | è esaltazione della violenza

Scritte minacciose e offensive sono apparse sui muri dell’Università di Torino, pochi giorni prima di una manifestazione di solidarietà ad Askatasuna. Frasi come “Più sbirri morti, più orfani” e “+ sbirri orfani + orfani + vedove” sono state trovate sugli edifici occupati. Gli autori hanno scritto anche slogan come “Free Gaza” e “Dalla terra al mare”, usando un linguaggio che incita alla violenza e all’odio. Le autorità stanno indagando per capire chi si nasconde dietro queste scritte

Istigazioni a delinquere sui muri dell'Università di Torino "+ sbirri orfani + orfani + vedove", "+ pirati – sbirri", "Free Gaza Dalla terra al mare Sappiamo da che parte stare": slogan che parlano il linguaggio dell'odio e della violenza, affiorati negli spazi occupati dell'ateneo alla vigilia della manifestazione di sostegno ad Askatasuna andata in scena sabato scorso. Il ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini è sgomenta. Posta su X queste infamità ed è pronta a denunciare. Bernini posta le foto choc degli okkupanti a sostegno di Askatasuna. "Queste sono alcune delle immagini comparse negli spazi occupati dell'Università di Torino alla vigilia della manifestazione a sostegno di Askatasuna di sabato scorso. La sede dei dipartimenti umanistici occupata da alcuni attivisti prima del corteo pro-Askatasuna. Danni stimati per 40 mila euro. La ministra Anna Maria Bernini: «È un attacco allo Stato come forma».

