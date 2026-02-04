Più assegni d’inclusione in Campania che al Nord

A dicembre, a Napoli ci sono stati 279.000 beneficiari di assegni d’inclusione, contro i 215.000 nel Nord Italia. La differenza è netta e fa pensare a un sistema che, in questa regione, funziona più di quanto ci si aspetti. L’impressione è che a Napoli si riceva più aiuto e sostegno rispetto ad altre zone del paese.

A Napoli i beneficiari a dicembre sono stati 279.000, nel Settentrione solo 215.000. Sembrerebbe quasi un reddito di cittadinanza 2.0, a guardare i dati dell’osservatorio Inps sull’assegno di inclusione. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di previdenza, infatti, la platea (2,2 milioni di persone in totale) sembra molto simile a quello della norma voluta dal Movimento 5 stelle, con il Sud che distacca il Nord di svariate lunghezze. Non a caso, nel solo mese di dicembre 2025 la spesa per l’assegno d’inclusione su Napoli (78,59 milioni) ha superato quella dell’intero Nord Italia (72,74 milioni), pur a fronte di una platea numericamente vicina. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Più assegni d’inclusione in Campania che al Nord Approfondimenti su Napoli Settentrione Pensioni di invalidità, il Sud galoppa: 500 mila assegni in più rispetto al Nord A dicembre 2024, in Italia risultano circa 4 milioni di pensioni di invalidità. Su educazione e inclusione, la povertà minorile cresce al Sud: ben 31,5 punti in meno rispetto al Nord Ovest. L’indice del benessere dei bambini 2024 evidenzia un aumento della povertà minorile al Sud, con un divario di 31,5 punti rispetto al Nord Ovest, sotto il tema di educazione e inclusione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Napoli Settentrione Argomenti discussi: Assegno di Inclusione 2026: Cos’è, A Chi Spetta e A Quanto Ammonta; Famiglie in difficoltà. Più assegni d’inclusione. E la richiesta cresce; Assegno di inclusione, a Napoli e in Sicilia più di tutto il Nord; Assegni di inclusione, la maggior parte sono andati alle famiglie del Mezzogiorno – tutti i dati. Famiglie in difficoltà. Più assegni d’inclusione. E la richiesta cresceIn un anno tremila i nuclei che hanno ottenuto aiuto, le norme più restrittive lasciano scoperta una fascia di popolazione vicina alla soglia della sussistenza. ilgiorno.it Assegni di inclusione, in FVG seimila ottocento le famiglie beneficiarieSono stati più di 6.800 i nuclei familiari che in Friuli Venezia Giulia hanno beneficiato di almeno una mensilità dell’Assegno di Inclusione nei due anni 2024 e 2025. Coinvolte nel complesso 11 mila 5 ... rainews.it #UNICAMPANIA | Un nuovo impulso alla ricerca scientifica contro i tumori cerebrali arriva dalla collaborazione tra terzo settore e mondo accademico. La Fondazione Bartolo Longo III Millennio Onlus ha conferito due assegni di ricerca all’Università degli Studi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.