Pistoia illustra le scelte coraggiose di un comune tra guerra e riforma | la storia di Francesca Banchini

Pistoia si racconta attraverso le scelte di tre uomini che hanno lasciato il segno. Francesca Banchini narra le vite di Antonino Caponnetto, Silvano Fedi e Pierluigi Bellini, persone che hanno affrontato momenti difficili per fare la differenza. Sono esempi di coraggio e determinazione, anche quando il percorso sembrava senza via d’uscita.

**Un libro per ragazzi, un'esperienza di coraggio: la storia di tre pistoiesi che hanno cambiato la storia** *Francesca Banchini racconta le vite di Antonino Caponnetto, Silvano Fedi e Pierluigi Bellini, tre uomini che hanno saputo scegliere il cammino anche se era difficile, persino impossibile. Il libro "A qualunque costo" è nato dalla passione di una professoressa di Pistoia, Francesca Banchini, che vuole dare ai giovani il modello di chi ha agito senza paura, senza aspettare il consenso o il conforto della maggioranza. Il volume, pubblicato da Raffaello Editore nella collana Il Mulino a Vento, è il quarto di una serie dedicata a personaggi toscani, dopo il libro di don Milani.

