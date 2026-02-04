A Pistoia, il centrodestra e il centrosinistra si sfidano alle prossime elezioni comunali. Un sondaggio recente mostra un vantaggio di nove punti per la coalizione di centrosinistra, ma il nome di Celesti riscuote ancora consensi tra gli elettori. La campagna elettorale entra nel vivo, con i candidati pronti a rafforzare le proprie posizioni in vista del voto.

Pistoia, 4 febbraio 2026 – Centrosinistra in vantaggio sul centrodestra di nove punti percentuali nella corsa per l’elezione del prossimo sindaco di Pistoia. È questo l’esito di un sondaggio realizzato da Winpoll (commissionato da ’Scenari politici’ ) sul quadro politico pre elettorale nel comune capoluogo. Mille le interviste realizzate tra il 23 e il 29 gennaio, su un campione segmentato per sesso ed età. Un lavoro molto accurato, all’interno del quale salta subito all’occhio il dato sulle intenzioni di voto. «Di quale coalizione preferirebbe facesse parte il nuovo sindaco di Pistoia?», questa la domanda posta dai sondaggisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia, il sondaggio sulle elezioni. Centrosinistra in netto vantaggio. Ma Celesti riscuote consensi

Approfondimenti su Pistoia Centrosinistra

Il sondaggio pubblicato oggi mette in evidenza un chiaro vantaggio del centrosinistra nelle prossime elezioni comunali di Pistoia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pistoia Centrosinistra

Il sondaggio sulle elezioni. Centrosinistra in netto vantaggio. Ma Celesti riscuote consensiIl campo larghissimo si attesterebbe al 53%, contro il 44% della coalizione di centrodestra. Tra i dem testa a testa Capecchi-Trallori, nell’attuale maggioranza Sgueglia non conquista Pistoia, 4 ... lanazione.it

Sondaggi politici elettorali: come finirà il referendum sulla Giustizia, SÌ e No tra riforma e partitiQuanto pesano i partiti nella scelta degli italiani, quanto pesa il merito della riforma. Gli orientamenti di voto tra partiti e coalizioni Entra nel vivo la campagna elettorale sul referendum sulla G ... unita.it

Stasera con noi i vincitori del sondaggio d'opinione Il Volto dell’Anno: Francesco Pata, chirurgo e docente Unical (Volto dell’Anno 2025), Salvatore Lieto, AD Sirjo S.c.p.A. SS Jonica (Volto dell’Anno 2024). In studio anche Giovanni Pistoia, vicesindaco di Corig facebook