Pisa Zauli su Iling-Junior | Sarà un ottimo acquisto è un giocatore di alto livello

L’allenatore del Pisa, Lamberto Zauli, si dice molto soddisfatto dell’arrivo di Samuel Iling-Junior. Il giovane esterno inglese, classe 2003, è arrivato in prestito e Zauli lo descrive come un acquisto di alto livello. Secondo il tecnico, il suo talento potrà fare la differenza in questa stagione.

Samuel Iling-Junior, esterno inglese classe 2003, è diventato una new entry del Pisa. Le osservazioni di Lamberto Zauli, ex allenatore della Juventus Next Gen, delineano le sue caratteristiche e la possibile incidenza sul percorso della squadra toscana. La valutazione di Zauli mette in evidenza un giocatore di alto livello, dotato di tecnica raffinata e di una notevole dinamica fisica. Dispone di piedi puliti e gamba pronta, capace di ricoprire diversi ruoli in fase offensiva. Oltre alle qualità tecniche, emerge una cultura del lavoro sviluppata fin dalla giovinezza, grazie all’esperienza tra le giovanili del Chelsea e l’immediato passaggio alla Juventus. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Zauli si dice convinto che Samuel Iling-Junior possa fare bene con il Pisa.

Questa mattina il Pisa ha annunciato l’arrivo di Iling-Junior, nel giro di ultime ore di mercato.

