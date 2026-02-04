Pisa Zauli presenta Iling-Junior | Sarà un ottimo matrimonio è un giocatore di alto livello Sul suo ruolo e sull’impatto che avrà vi dico questo
Zauli si dice convinto che Samuel Iling-Junior possa fare bene con il Pisa. L’allenatore lo presenta come un giocatore di alto livello e sottolinea che sarà un ottimo acquisto. Zauli ha già lavorato con lui alla Juventus e ora si aspetta che il suo impatto in maglia nerazzurra sia positivo.
Roma, il dilemma di Gasperini: tra ambizione Champions e linea verde. I piani dei Friedkin evidenziati dal mercato Tonali via dal Newcastle? Tra l’ipotesi ritorno in Serie A e i top club alla finestra: svelati i piani del centrocampista Giudice Sportivo Serie A: multe, squalificati e diffidati. Tutte le decisioni dopo la 23ª giornata di campionato Petardo Audero: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo nei confronti dell’Inter! Ecco quale provvedimento è stato adottato Liverpool, Van Dijk furioso: «È una mancanza di rispetto!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Pisa Zauli
Bressan rivela: «Allegri ci raccontò il perché non si presentò al suo matrimonio… Trapattoni un maestro, vi dico questo sulla rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus»
Conferenza stampa Akanji pre Inter Arsenal: «Vogliamo lo scudetto e finire tra le prime 8 in Champions, sul mio futuro e sul ruolo da mediano vi dico questo»
In vista della partita di Champions League tra Inter e Arsenal, il difensore nerazzurro Akanji ha presentato le proprie impressioni in conferenza stampa.
Comincia il nuovo corso Hiljemark Domani la presentazione del tecnico coi dirigenti. Hojholt potrebbe scalare le gerarchie, Iling-Junior aspetta il transfer, ci sarà per il Milan (Il nuovo allenatore Hiljemark con Hojholt ai tempi dell'Aalborg) - facebook.com facebook
#fantacalcio: la scheda su #ilingjunior al #pisa x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.