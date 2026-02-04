Pisa paga la Tari più cara d’Italia Aumenti in tutta la Toscana

Pisa si conferma la città con la Tari più alta d’Italia. Nel 2025, una famiglia di quattro persone che vive in un appartamento di 80 metri quadrati dovrà spendere in media 650 euro all’anno solo per la tassa sui rifiuti. La cifra supera di gran lunga la media nazionale di 350 euro e mette Pisa al primo posto, con Pistoia che si piazza terza con 524 euro. La situazione emerge dallo studio della Uil, che evidenzia come in Toscana i costi siano in aumento in tutto il territorio.

FIRENZE Nel 2025 il costo maggiore della Tari in Italia, per una famiglia di 4 persone in un’abitazione da 80 mq, si registra a Pisa con 650 euro medi l’anno a nucleo, e Pistoia è terza con 524 euro: questi i dati salienti della Toscana contenuti nello studio della Uil sulla tassa dei rifiuti, che rileva una media nazionale di 350 euro a famiglia. Solo Firenze (332 euro) e Siena (259 euro) si collocano sotto la media. Così come rilevato a livello nazionale, quasi tutti i capoluoghi toscani mostrano una crescita marcata della Tari nel quinquennio: Pisa da 408 a 650 euro (con un +9,32% solo tra 2024 e 2025), Pistoia da 368 a 524 euro (+3,99% nell’ultimo anno), Livorno da 351 a 435 euro (+9,93%), Lucca da 283 a 364 euro (+4,48%), Prato da 304 a 395 euro (+8,81%), Grosseto da 383 a 453 euro (+5,30%), Arezzo da 306 a 434 euro (+4,14%), Massa da 390 a 438 euro (+3,62), Siena da 251 a 259 euro (+13,54% sul 2024), Firenze da 249 a 332 euro (+1,68%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

