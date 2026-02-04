Pisa esonerato Gilardino | al suo posto Hiljemark Il 13 la sfida contro il Milan

Il Pisa ha deciso di cambiare allenatore. Dopo giorni di dubbi, hanno ufficializzato l’esonero di Alberto Gilardino, che ha lasciato la guida tecnica della squadra. Al suo posto arriva Oscar Hiljemark, il nuovo mister svedese. La prima partita sotto la sua guida sarà il 13, quando i nerazzurri affronteranno il Milan. La società spera che questa mossa porti una svolta alle sorti del campionato.

Dopo giorni di lunghe riflessioni, il Pisa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino, ex calciatore del Milan. A prendere il suo posto lo svedese Oscar Hiljemark, vecchia conoscenza del calcio italiano. Lo svedese, infatti, ha girato per una stagione e mezzo al Palermo (dall'estate del 2015 al gennaio 2017) per poi passare al servizio del Genoa, dove è rimasto per circa due annetti. L'ex calciatore è diventato, così, il nuovo tecnico dei nerazzurri che, il 13 febbraio dovranno affrontare il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, il comunicato del Pisa: Pisa, ecco il comunicato del club sulla scelta del nuovo allenatore: "La Società Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Oscar Hiljemark. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pisa ha deciso di esonerare Gilardino dopo due sconfitte consecutive e dodici partite senza vittoria.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

