La pioggia intensa di queste ore ha fatto cedere una parte della strada in via Cremona a Mantova. La strada è stata chiusa temporaneamente e il traffico si muove lentamente. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i veicoli si sono accumulati in alcune zone, creando disagi per chi cerca di passare. Le squadre di emergenza sono sul posto per valutare i danni e avviare i lavori di riparazione.

**Un’onda di pioggia intensa ha provocato un cedimento stradale in via Cremona a Mantova, con un rallentamento significativo della circolazione.** La voragine, aperta poco prima del cavalcavia, ha causato un immediato ingorgo, con code lunghe e ritardi che hanno colpito soprattutto il tratto tra i giardini Nuvolari e il ponte. Il fenomeno, avvenuto mercoledì 4 febbraio 2026, si è verificato in orario di punta, con un intenso afflusso di veicoli in ritorno dal lavoro. La Polizia Locale è intervenuta per chiudere temporaneamente l’area e disporre un senso unico alternato, per limitare ulteriormente lo stress del traffico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia intenso causa voraggio via Cremona, traffico in rallentamento

Sono stati completati i lavori di arredo e riqualificazione davanti al Duomo di Bondeno, un intervento che ha ridisegnato una delle aree più caratteristiche della cittadina.

