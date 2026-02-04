Pioggia e neve sul Veneto breve pausa prima della seconda perturbazione

Domani il Veneto si sveglia con pioggia e neve, effetto di due perturbazioni atlantiche che si susseguono. La prima, iniziata mercoledì, continua a portare maltempo, con rovesci diffusi e neve sulle Alpi. La fase più intensa si registra tra giovedì e venerdì, poi ci sarà una breve pausa prima di un’altra perturbazione in arrivo.

«Due perturbazioni atlantiche interesseranno il Veneto tra giovedì e venerdì. La prima, i cui effetti sono cominciati già mercoledì, manterrà tempo instabile anche nelle ore successive, dando luogo a piogge e rovesci diffusi nella prima parte della giornata di giovedì, con neve sulle Alpi oltre.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Veneto Tempo

Dopo la burrasca che ha interessato la Liguria, le condizioni meteorologiche si stabilizzano temporaneamente.

Gli impianti dell’Abetone saranno chiusi nel weekend prima di Natale, segnando una breve pausa nella stagione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Veneto Tempo

Argomenti discussi: Meteo, ancora pioggia e neve. Evacuate 500 persone nel Nisseno; Pioggia e neve in arrivo, nuovo peggioramento sul Trentino: fiocchi fino a quote basse; È tornato il maltempo: pioggia, neve e vento forte. È allerta gialla - BresciaToday; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Meteo, nuova perturbazione sull'Italia: ancora pioggia, vento e neveNon si arresta la lunga fase di maltempo: piogge e rovesci in molti settori del Paese. Temperature sopra le medie. Le previsioni meteo del 4-5 febbraio ... meteo.it

Meteo, pioggia e neve per giorni: l’Italia entra in una lunga fase di maltempo. Le previsioniL'Italia è nel mirino delle perturbazioni in questa prima settimana di febbraio 2026. Piogge e nevicate da Nord a Sud. meteo.it

ALLERTA #METEO #VENETO: PIOGGIA, #NEVE E RISCHIO VALANGHE - facebook.com facebook