In Italia, molte zone colpite da frane rimangono senza protezioni adeguate. Pino Corrias racconta di chi ha deciso di agire: ha piantato oltre 3 milioni di alberi per contrastare il dissesto. Nel frattempo, l’abusivismo continua a proliferare, alimentato dalla convinzione che “qui non succede niente”. Una battaglia tra chi cerca di salvare il territorio e chi invece lo mette a rischio con le costruzioni abusive.

Questo articolo di Pino Corrias sulla sicurezza è pubblicato sul numero 7 di Vanity Fair in edicola fino al 10 febbraio 2026. Uno alla volta, senza clamori. Ma con un beneficio pubblico per il suolo, l’aria, il paesaggio, che viaggerà nel lungo termine, generazione dopo generazione: un po’ di ossigeno, finalmente. Confortava quella notizia, tanto quanto deprime e persino sgomenta il milionesimo disastro ambientale che – in questi giorni e settimane, davanti alle coste e alle case frantumate – offre l’eterno spartito di una politica, di un Paese, di una intera collettività, fatto di scuse, giustificazioni, alibi, recriminazioni, lagnanze, rimpianti, sempre dicendosi – tutti quanti – vittime non solo del destino e della natura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pino Corrias: Contro le frane, c'è chi ha piantato 3 milioni e 200 mila alberi

