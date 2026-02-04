Pietro Toro assume la guida del circolo dem del Salernitano rafforzando il ruolo locale del Partito Democratico

Martedì pomeriggio, nel salone comunale di Castel San Giorgio, si è svolta una cerimonia semplice ma significativa. Pietro Toro ha preso ufficialmente le redini del circolo del Partito Democratico nel Salernitano, rafforzando così la presenza locale del partito. L’aria era ancora impregnata dei profumi di cera d’arancio e di vecchie carte di partito, segno di un luogo che conserva memorie e tradizioni. La giornata rappresenta un punto di svolta per il PD nella zona, con Toro che si prepara a portare avanti nuovi progetti e a consolid

Martedì 3 febbraio 2026, alle 18.30, nel salone comunale di Castel San Giorgio, dove l’aria era ancora impregnata del profumo di cera d’arancio e di vecchie carte di partito, si è chiusa una giornata che segnerà un punto di svolta per il Partito Democratico del Salernitano. Non un cambio di governo, non un’elezione regionale, ma qualcosa di più sottile, più profondo: l’elezione di Pietro Toro a segretario del Circolo dem locale. Il risultato è stato annunciato con una voce ferma, un applauso breve ma deciso, e un’atmosfera che sapeva di rinnovamento, non di rivoluzione. Il nuovo segretario, 54 anni, docente universitario di scienze politiche all’Università di Salerno, è stato scelto con il 63% dei voti in un congresso che ha visto la partecipazione di oltre 120 iscritti, molti dei quali arrivati in bicicletta dal paese di San Mauro Cilento, dove il circolo ha un nucleo storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pietro Toro assume la guida del circolo dem del Salernitano, rafforzando il ruolo locale del Partito Democratico Approfondimenti su Castel San Giorgio Comunità Montana Alburni: grave vulnus democratico e ambiguità politica del Partito Democratico salernitano La recente vicenda alla Comunità Montana Alburni solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e sulla governance locale. Cerreto Sannita, nasce il circolo del Partito Democratico A Cerreto Sannita nasce ufficialmente il nuovo Circolo del Partito Democratico. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Castel San Giorgio Argomenti discussi: Pietro Toro è il nuovo segretario del Pd di Castel San Giorgio; Castel San Giorgio, Pietro Toro è il nuovo segretario del Pd cittadino; Pietro Toro è il nuovo segretario del Pd di Castel San Giorgio. ***Pietro Toro è il nuovo segretario del Pd di Castel San Giorgio Si apre una nuova stagione politica per il Partito Democratico di Castel San Giorgio. Con l’elezione del professore Pietro Toro alla guida del Circolo cittadino, avvenuta nel congresso tenutosi lo - facebook.com facebook Alla proiezione all Adriano del doc su Guillermo Del Toro , con il mio amato attore Pietro Romano #cinemaadriano #guillermodeltoro x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.