Picierno attacca il Pd sul referendum | cosa è successo

Da lettera43.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La deputata Picierno attacca duramente il Partito Democratico. La politica reagisce alle parole di alcuni esponenti del partito, che hanno paragonato chi voterà Sì al referendum del 22-23 marzo al fascismo. Picierno definisce questa linea comunicativa “gravemente insultante e svilente”. La polemica si infiamma nel dibattito pubblico, mentre il fronte si divide tra chi sostiene la posizione del partito e chi critica questa scelta.

«La linea comunicativa del Partito Democratico che assimila al fascismo chi voterà Sì al referendum del 22-23 marzo è gravemente insultante e svilente. Da fondatrice e militante del Pd sono colpita e molto addolorata da una deriva comunicativa e politica sempre più polarizzante e populista». Lo ha scritto Pina Picierno in un duro post su X contro l’ultimo passo falso del suo partito, avvenuto sui social. La linea comunicativa del @pdnetwork che assimila al fascismo chi voterà Sì al referendum del 22-23 marzo è gravemente insultante e svilente. Da fondatrice e militante del PD sono colpita e molto addolorata da una deriva comunicativa e politica sempre più polarizzante e. 🔗 Leggi su Lettera43.it

picierno attacca il pd sul referendum cosa 232 successo

© Lettera43.it - Picierno attacca il Pd sul referendum: cosa è successo

Approfondimenti su Picierno Pd

Il Pd è diviso pure sul referendum, Picierno: "Non lasciare alla destra bandiere delle riforme"

A pochi mesi dal referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, il Consiglio dei ministri ha fissato le date per le consultazioni, previste per il 22 e 23 marzo 2026.

Referendum: Picierno, 'campagna Pd gravemente insultante e svilente'

La campagna del Partito Democratico sta scatenando forti polemiche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Picierno Pd

Argomenti discussi: Pd verso la scissione, le prime conferme: ecco chi esce | Libero Quotidiano.it.

picierno attacca il pdPicierno attacca il Pd sul referendum: cosa è successo«La linea comunicativa del Partito Democratico che assimila al fascismo chi voterà Sì al referendum del 22-23 marzo è gravemente insultante e svilente. Da fondatrice e militante del Pd sono colpita e ... msn.com

picierno attacca il pdPicierno, linea comunicativa Pd sul referendum è insultante e svilente(ANSA) - ROMA, 04 FEB - La linea comunicativa del Partito Democratico che assimila al fascismo chi voterà Sì al ... espansionetv.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.