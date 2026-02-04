Picierno attacca il Pd sul referendum | cosa è successo
La deputata Picierno attacca duramente il Partito Democratico. La politica reagisce alle parole di alcuni esponenti del partito, che hanno paragonato chi voterà Sì al referendum del 22-23 marzo al fascismo. Picierno definisce questa linea comunicativa “gravemente insultante e svilente”. La polemica si infiamma nel dibattito pubblico, mentre il fronte si divide tra chi sostiene la posizione del partito e chi critica questa scelta.
«La linea comunicativa del Partito Democratico che assimila al fascismo chi voterà Sì al referendum del 22-23 marzo è gravemente insultante e svilente. Da fondatrice e militante del Pd sono colpita e molto addolorata da una deriva comunicativa e politica sempre più polarizzante e populista». Lo ha scritto Pina Picierno in un duro post su X contro l’ultimo passo falso del suo partito, avvenuto sui social. La linea comunicativa del @pdnetwork che assimila al fascismo chi voterà Sì al referendum del 22-23 marzo è gravemente insultante e svilente. Da fondatrice e militante del PD sono colpita e molto addolorata da una deriva comunicativa e politica sempre più polarizzante e. 🔗 Leggi su Lettera43.it
A pochi mesi dal referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, il Consiglio dei ministri ha fissato le date per le consultazioni, previste per il 22 e 23 marzo 2026.
