Piccole biblioteche | A Monticchiello la lettura lavora sul pensiero lento

A Monticchiello le piccole biblioteche attirano giovani lettori che preferiscono una lettura calma e riflessiva. La diffusione di queste biblioteche cresce, e i dati confermano che i ragazzi si dimostrano più interessati a un pensiero lento e approfondito. La tendenza rispecchia quanto evidenziato dalla ricerca del sociologo Guido Guerzoni, pubblicata dalla Nazione.

Piccole biblioteche crescono. E, rispecchiando i risultati della ricerca del sociologo Guido Guerzoni, pubblicata dalla Nazione, trovano in quello giovanile un pubblico particolarmente attento e vivace. D’altra parte, proprio a Monticchiello, la piccola frazione di Pienza in cui è stata appena aperta una biblioteca pubblica decentrata, lo aveva già detto l’editore Giuseppe Laterza, demolendo alcuni luoghi comuni - negativi - sul rapporto tra gli italiani e i libri: i giovani sono avidi di lettura. La nuova struttura, una sorta di spin off della biblioteca comunale ‘Balducci’, è ospitata nel salone del ‘Granaio’, simile a un emporio di una volta, ma con la connessione a internet, e da ora vi si troveranno stabilmente un centinaio di volumi, rappresentativi di vari generi e destinati a diverse fasce d’età, per la consultazione e il prestito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

