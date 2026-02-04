Piazza Italia a Savarna dal progetto ai cantieri | i tempi e le modalità di riqualificazione

Il consigliere del Partito Democratico, Idio Baldrati, ha chiesto chiarimenti in Consiglio comunale sui tempi e le modalità di riqualificazione di piazza Italia a Savarna. La frazione ha bisogno di un intervento rapido, ma ancora non ci sono dettagli certi sui cantieri e sui lavori. La città attende risposte precise dall’amministrazione per capire quando inizieranno i lavori e come si svolgeranno.

Con un’interrogazione presentata in Consiglio comunale, il consigliere del Partito Democratico Idio Baldrati ha chiesto chiarimenti sui tempi e sulle modalità di avvio dei lavori di riqualificazione di piazza Italia a Savarna, uno spazio centrale per la vita sociale della frazione, duramente.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Piazza Italia Savarna Fu devastata dal fortunale del 2023: approvato il progetto per la riqualificazione della piazza di Savarna Dopo il fortunale del 2023, è stato approvato il progetto di riqualificazione della piazza di Savarna. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Piazza Italia Savarna Argomenti discussi: Piazza Italia a Savarna, dal progetto ai cantieri: i tempi e le modalità di riqualificazione; Piazza Italia a Savarna: l'inizio della riqualificazione programmato per novembre; A Palazzo Merlato si riunisce il Consiglio comunale: al centro question time e interrogazioni; San Pietro in Vincoli: chiesti interventi per migliorare la sicurezza della viabilità e del paese. Piazza Italia a Savarna: l’inizio della riqualificazione programmato per novembreCon un’interrogazione presentata in Consiglio comunale, il consigliere del Partito Democratico Idio Baldrati ha chiesto chiarimenti sui tempi e sulle modalità di avvio dei lavori di riqualificazione d ... ravennawebtv.it Piazza di Savarna, ok al restylingPiazza Italia a Savarna, danneggiata dal fortunale del 2023 (foto), sarà riqualificata grazie al progetto approvato nei giorni scorsi dalla giunta. La piazza è collocata tra via Savarna e via del ... ilrestodelcarlino.it Prezzi stracciati e lavoratori sfruttati: perché Piazza Italia è finita nel mirino dei pm e cosa succede adesso https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/piazza-italia-amministrazione-giudiziaria-sfruttamento-lavoro-fast-fashion/ facebook Piazza Italia in amministrazione giudiziaria, Sudd Cobas: “Colpire il committente capofila” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.