piazza affari a quota mille ma serve il fondo strategico

La Borsa di Milano si avvicina ai mille punti, un segnale positivo per gli investitori. Tuttavia, gli analisti sottolineano che il mercato azionario italiano ha ancora bisogno di un Fondo strategico per sostenere la crescita e migliorare la sua posizione rispetto all’economia reale.

Il mercato azionario italiano continua a crescere in valore, ma resta strutturalmente sottodimensionato rispetto al peso dell’economia reale. È questa una delle evidenze centrali che emerge dal rapporto Capital Markets in Italy, pubblicato ieri dalla Consob. Nel 2025 la capitalizzazione complessiva di Piazza Affari ha raggiunto il massimo storico di 1.077 miliardi di euro, sostenuta dal rialzo dei corsi, nonostante il numero di società quotate sul mercato regolamentato sia sceso sotto la soglia delle 200 unità. Un dato che fotografa un mercato più ricco, ma anche più concentrato e meno profondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A inizio 2026, Piazza Affari raggiunge un nuovo massimo, superando i 45 mila punti, segnando un passo importante per i mercati finanziari italiani.

