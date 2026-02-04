Piantedosi su Milano-Cortina | Nel 2020 in Italia si aprì la strada a chi oggi è sotto accusa

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha affrontato con tono deciso la tempesta politica che sta travolgendo la decisione di far arrivare in Italia, per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, agenti dell'ICE, l'Agenzia di Immigrazione e Sicurezza Interna degli Stati Uniti. Non si tratta di un'operazione di polizia sul suolo nazionale, ha sottolineato in un'intervista alla Camera, ma di una collaborazione internazionale già in atto da anni, che rispetta pienamente le norme costituzionali e le competenze parlamentari. Eppure, il suo intervento ha risuonato come una dichiarazione di guerra verbale contro le critiche che da settimane si accumulano intorno alla presenza di forze statunitensi in territorio italiano, anche se solo in ambito diplomatico.

