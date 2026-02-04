Piantedosi | La collaborazione con l' Ice avviata prima del governo Meloni

Il ministro Piantedosi chiarisce che i agenti dell’Ice, arrivati in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina, non parteciperanno alle operazioni di sicurezza. La loro presenza si limita a funzioni di supporto, mentre il controllo resta esclusivamente in mano alle forze italiane. Piantedosi ha anche ricordato che la collaborazione tra i due paesi è iniziata prima dell’insediamento del governo Meloni.

I superpoliziotti americani dell'Ice, in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina, non avranno alcun ruolo operativo: sicurezza e ordine pubblico erano, sono e saranno in carico all'Italia. L'Italia non è subalterna agli Usa e la collaborazione con gli specialisti americani nasce in un'epoca in cui.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Ice Milano Cortina

Negli ultimi tre anni, gli sbarchi di migranti in Italia sono diminuiti significativamente, evidenziando la politica di tolleranza zero adottata dal governo Meloni.

A due settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, si intensificano le polemiche sulla possibile presenza di agenti ICE statunitensi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ice Milano Cortina

Argomenti discussi: Il ministro Piantedosi ha incontrato al Viminale il suo omologo egiziano Tawfik; Il patto con la polizia egiziana siglato nel nome di Regeni; Agenti Ice a Milano-Cortina. Piantedosi: non vedo il problema; Piantedosi incontra il Ministro degli Interni egiziano: La banalità del male.

Milano-Cortina, Piantedosi smorza le polemiche: L'Ice non svolgerà attività operative sul nostro territorio per le OlimpiadiIl ministro alla Camera: La presenza degli agenti alle Olimpiadi non è una compressione della nostra sovranità ... affaritaliani.it

Piantedosi alla Camera: L’Ice ai Giochi non sarà operativa. Opposizione con la spilla di protestaL’informativa del ministro dell’Interno sulla presenza degli agenti Usaalle Olimpiadi invernali: Polemica infondata ... repubblica.it

Piantedosi alza lo scontro con le opposizioni. Altro che collaborazione sulla sicurezza, il ministro all'attacco: "Coperture politiche ai violenti" - facebook.com facebook

Piantedosi alza lo scontro con le opposizioni. Altro che collaborazione sulla sicurezza, il ministro all'attacco: "Coperture politiche ai violenti" x.com