Piantedosi | La collaborazione con l' Ice avviata prima del governo Meloni
Il ministro Piantedosi chiarisce che i agenti dell’Ice, arrivati in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina, non parteciperanno alle operazioni di sicurezza. La loro presenza si limita a funzioni di supporto, mentre il controllo resta esclusivamente in mano alle forze italiane. Piantedosi ha anche ricordato che la collaborazione tra i due paesi è iniziata prima dell’insediamento del governo Meloni.
I superpoliziotti americani dell'Ice, in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina, non avranno alcun ruolo operativo: sicurezza e ordine pubblico erano, sono e saranno in carico all'Italia. L'Italia non è subalterna agli Usa e la collaborazione con gli specialisti americani nasce in un'epoca in cui.🔗 Leggi su Today.it
