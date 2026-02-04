Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha chiesto di rafforzare le norme sul fermo preventivo. Durante una seduta in Senato, ha spiegato che serve una legge che permetta interventi più efficaci prima che si verificano i disordini. La richiesta arriva nel momento in cui il governo sta completando il pacchetto sicurezza, con l’obiettivo di rendere più rapido e deciso il contrasto a proteste e disordini. Piantedosi ha parlato dopo i disordini di Torino, sottolineando la necessità di intervenire prima che la situazione degeneri.

“ Serve una norma che consenta un vero e proprio efficace intervento preventivo ”, così si è espresso oggi in Senato il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, nella sessione di comunicazioni indetta relativamente ai disordini di Torino. “C’è chi ha persino adombrato l’idea che le violenze siano state in qualche modo organizzate, o quantomeno tollerate, dal Governo per poter poi varare più agevolmente nuove norme”, continua il ministro, definendo l’accusa “ grave e strumentale ”. “È un’insinuazione indegna e priva di qualsiasi riscontro nella realtà, che si scontra con un dato oggettivo e incontrovertibile: le violenze di matrice antagonista, di cui Askatasuna e altri centri sociali sono protagonisti, non nascono con l’attuale Governo”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Piantedosi in Senato: “Serve il fermo preventivo”, mentre il governo ultima il pacchetto sicurezza

Il ministro Piantedosi torna a chiedere norme più dure contro l'immigrazione.

Questa mattina il Consiglio dei ministri si riunisce per approvare il nuovo pacchetto sicurezza.

