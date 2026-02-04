Piantedosi | Ice? Non saranno operativi

Il ministro Piantedosi chiarisce che il personale dell'Agenzia ICE non sarà operativo in futuro. Dice che la presenza di questi agenti non rappresenta un tentativo di ridimensionare la sovranità italiana, ma si basa su un accordo internazionale firmato dall’Italia, che rispetta la Costituzione e le decisioni del Parlamento. La questione ha sollevato molte polemiche, ma il governo insiste sulla legalità dell’accordo.

9.56 "La presenza di personale riconducibile all'Agenzia ICE non è certo un'improvvisa e unilaterale iniziativa di compressione della nostra sovranità nazionale, come da taluni rappresentata, ma l'ottemeranza ad un'intesa internazionale giuridimente vincolante e assunta dall'Italia nel pieno rispetto delle previsioni della Costituzione e delle prerogative del Parlamento". Così il ministro dell'Interno Piantedosi, nell'informativa alla Camera sull' ipotesi dell'ICE ai Giochi Milano-Cortina. Agenti Usa "non sono operativi".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il ministro dell'Interno Piantedosi illustrerà alla Camera, mercoledì 4 febbraio, la presenza di agenti dell'Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, offrendo un aggiornamento sulla loro attività e ruolo in occasione dell'evento sportivo internazionale.

