Piantedosi | ICE non operativi a Giochi

Il ministro Piantedosi rassicura: nessun agente ICE sarà presente ai prossimi Giochi. In un'intervista, spiega che la decisione non mette a rischio la sovranità nazionale, ma rispetta un accordo internazionale firmato dall’Italia. La presenza di personale ICE, afferma, non è mai stata improvvisa né unilaterale, ma una conseguenza di un impegno preso legalmente, in linea con la Costituzione e le prerogative del Parlamento.
9.56 "La presenza di personale riconducibile all'Agenzia ICE non è certo un'improvvisa e unilaterale iniziativa di compressione della nostra sovranità nazionale, come da taluni rappresentata, ma l'ottemperanza ad un'intesa internazionale giuridicamente vincolante e assunta dall'Italia nel pieno rispetto delle previsioni della Costituzione e delle prerogative del Parlamento". Così il ministro dell'Interno Piantedosi, nell'informativa alla Camera sull' ipotesi dell'ICE ai Giochi Milano-Cortina. Agenti Usa "non sono operativi".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
