Il ministro dell’Interno, Piantedosi, ha detto chiaramente alla Camera che c’è una vera e propria guerra allo Stato. Ha accusato chi si unisce ai manifestanti violenti di dare impunità ai delinquenti. Oggi, l’informativa si è spostata al Senato, senza che ci siano spiragli di dialogo con l’opposizione.

Il ministro dell’Interno ha riferito alla Camera: «Chi sfila con questi delinquenti offre loro l’impunità» Oggi l’informativa al Senato. Ignazio La Russa: «Deluso dai gruppi parlamentari». Maurizio Landin i: «Attacco alla libertà». «Siamo di fronte a una strategia che mira a innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che, attraverso i disordini e la violenza, punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti. È possibile dire che stiamo registrando un innalzamento del livello dello scontro che, per certi versi e pur con delle varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche che hanno caratterizzato alcune fasi del nostro passato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Piantedosi: «È guerra allo Stato». Niente risoluzione con l’opposizione

Approfondimenti su Piantedosi Guerra allo Stato

Il ministro Piantedosi sottolinea come l’opposizione abbia scoperto solo recentemente il collegamento tra sicurezza e immigrazione irregolare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Piantedosi Guerra allo Stato

Argomenti discussi: Ice in Italia, opposizioni all'attacco. Il chiarimento del Viminale: Non sono il braccio operativo ma investigatori; ANPI: da Piantedosi parole imbarazzanti; Torino, Pd e M5s uniti contro Piantedosi. Ma per la risoluzione comune la trattativa è difficile; Askatasuna, Piantedosi alla Camera: Il corteo, una resa dei conti con lo Stato. Evitato il peggio - Oggi pomeriggio le comunicazioni di Piantedosi al Senato.

Violenze a Torino, Piantedosi: Livello dello scontro richiama dinamiche terroristicheLeggi su Sky TG24 l'articolo Violenze a Torino, Piantedosi: Livello dello scontro richiama dinamiche terroristiche ... tg24.sky.it

Piantedosi denuncia: corteo antagonisti era sfida aperta allo StatoPiantedosi in Aula: corteo antagonisti era resa dei conti con lo Stato, violenza per compattare gruppi e dinamiche simili al terrorismo. Analisi completa ... ilmetropolitano.it

RaiAccessibilità. . Piantedosi sugli scontri a Torino: dietro i disordini c'è una precisa intenzione criminale. Slitta a giovedì il Consiglio dei Ministri sul pacchetto sicurezza, allo studio fermo preventivo e non iscrizione nel registro degli indagati degli agenti che ag - facebook.com facebook