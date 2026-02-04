Questa mattina al Quirinale il ministro Piantedosi ha ribadito la sua proposta: serve una legge che permetta di intervenire prima, con un fermo preventivo. Ha spiegato che solo così si può bloccare in anticipo le situazioni che richiedono un intervento immediato. Al tavolo con il presidente Mattarella, il sottosegretario Mantovano ha ascoltato e condiviso l’idea, che rischia di cambiare le regole su come si gestiscono alcuni casi delicati.

"Serve una norma che consenta un vero e proprio efficace intervento preventivo. Per fermare preventivamente ci vuole un fermo preventivo. Il Governo intende introdurre una misura che va proprio in questa direzione: impedire a chi è noto per comportamenti violenti di infiltrarsi e colpire. L'auspicio è che tutti gli attori istituzionali, politici e sociali contribuiscano in modo responsabile a questo percorso". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nelle comunicazioni al Senato sugli scontri di Torino. "È arrivato il momento per tirare una netta linea di demarcazione - ha aggiunto - da una parte chi vuole isolare i violenti, dall'altra chi vuole lasciarli liberi di infiltrarsi e inquinare manifestazioni che potrebbero e dovrebbero essere invece del tutto pacifiche e legittime, nell'interesse di chi le organizza e le partecipa". 🔗 Leggi su Feedpress.me

Piantedosi: "Ci vuole il fermo preventivo". Incontro al Quirinale tra Mattarella e il sottosegretario Mantovano





