Piantedosi alla Camera | Agenti Ice in Italia? Non saranno operativi Pd e M5s | Il governo abbassa la testa e legittima le squadracce di Trump

Alla Camera, il ministro Piantedosi rassicura: “Gli agenti Ice in Italia non saranno operativi”. La dichiarazione ha suscitato reazioni dure da parte di Pd e M5s, che accusano il governo di abbassare la testa e di legittimare le pratiche delle squadracce di Trump.

“Gli investigatori di HSI che verranno in Italia, a supporto del personale già presente nelle sedi diplomatiche statunitensi, non sono agenti operativi e non hanno alcuna funzione esecutiva. Inoltre opereranno all’interno degli uffici diplomatici statunitensi e quindi non saranno neanche tecnicamente su suolo italiano”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della sua informativa alla Camera intervenendo sulle polemiche relative alla presenza in Italia di investigatori dell’Homeland Security Investigations (HSI), sezione investigativa dell’ICE statunitense, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piantedosi alla Camera: “Agenti Ice in Italia? Non saranno operativi”. Pd e M5s: “Il governo abbassa la testa e legittima le squadracce di Trump” Approfondimenti su Piantedosi Italia Agenti dell’Ice alle Olimpiadi invernali, Pd-M5s-Avs: ‘Il governo deve spiegare’. Piantedosi: ‘Non vedo qual è il problema’ La notizia della presenza di agenti dell’Ice in Italia, incaricati di supervisionare la sicurezza del Team Usa durante le Olimpiadi invernali, ha suscitato reazioni politiche. Piantedosi: Ice? Non saranno operativi Il ministro Piantedosi chiarisce che il personale dell'Agenzia ICE non sarà operativo in futuro. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Piantedosi Italia Argomenti discussi: Ice in Italia per le Olimpiadi, alle 9.30 l'informativa di Piantedosi alla Camera; Agenti Ice a Milano-Cortina. Piantedosi: non vedo il problema; Askatasuna, Piantedosi alla Camera: corteo era resa conti con Stato, chi sfila con delinquenti offre prospettiva di immunità; PADOVA | TORINO, PIANTEDOSI ALLA CAMERA: SCONTRO RICHIAMA DINAMICHE TERRORISTICHE. Piantedosi alla Camera: L’Ice ai Giochi non sarà operativa. Opposizione con la spilla di protestaIl ministro dell’Interno sulla presenza degli agenti Usa alle Olimpiadi invernali: «Polemica infondata» ... lastampa.it Ice in Italia per le Olimpiadi, alle 9.30 l'informativa di Piantedosi alla CameraLeggi su Sky TG24 l'articolo Ice in Italia per le Olimpiadi, alle 9.30 l'informativa di Piantedosi alla Camera ... tg24.sky.it Gli agenti dell’ICE a Minneapolis inizieranno a indossare le bodycam x.com Ricordate Il 20 gennaio alcuni agenti ICE avevano fermato Liam, 5 anni, mentre tornava dalla scuola materna a Minneapolis, usandolo come "esca" facendogli bussare alla porta perché la madre aprisse e arrestare suo padre. Quando la macchina della dep - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.