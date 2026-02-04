Piantedosi al Senato | Ci vuole il fermo preventivo Decreto sicurezza incontro Mattarella-Mantovano

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ribadito al Senato che servono misure più dure, come il fermo preventivo, per affrontare gli scontri di Torino durante il corteo pro Askatasuna di sabato. Ha spiegato che questa è la strada da seguire per prevenire nuovi incidenti.

Spingere sul fermo preventivo. È quello che ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante le comunicazioni al Senato sugli scontri di Torino durante il corteo pro Askatasuna di sabato scorso. Comunicazioni seguite, poi, dall’approvazione in Aula della risoluzione di maggioranza con 88 voti favorevoli e 56 contrari. E che ha assorbito la mozione presentata da Azione, che aveva avuto il parere favorevole del governo. Preclusa invece la mozione proposta dai gruppi di minoranza Pd, M5s, Avs e Italia viva (in base al regolamento del Senato, il documento non viene messo ai voti dopo la prima approvazione). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Questa mattina al Quirinale il ministro Piantedosi ha ribadito la sua proposta: serve una legge che permetta di intervenire prima, con un fermo preventivo.

Askatasuna, Piantedosi: ci vuole un intervento preventivo. E tuona: ho sentito accuse e insinuazioni gravi e indegne sul GovernoIl Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha parlato al Senato sugli scontri a Torino, al corteo Askatasuna: serve una norma che consenta un vero e proprio efficace intervento preventivo. Per ferm ... strettoweb.com

Askatasuna, Piantedosi al Senato: Indegne insinuazioni contro il governo, serve il fermo preventivoIl ministro difende l’operato della polizia sugli scontri di Torino e rilancia la misura chiave del pacchetto sicurezza ... tg.la7.it

Braccio di ferro sulla stretta al dissenso. Mattarella convoca il sottosegretario Mantovano, Piantedosi si adegua: «Decreto equilibrato, se va cambiato ne prendiamo atto». Salvini però insiste sul fermo preventivo di 24 ore. Il Colle ne concede 12 e per motivi pr facebook

Piantedosi al Senato rilancia il fermo preventivo: "Grave accusare il governo per le violenze". Mantovano incontra Mattarella per chiudere sul decreto sicurezza in cdm domani x.com