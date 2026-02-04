Piantedosi al Senato | Agenti ICE non operativi Bufera Vannacci

Stamattina, il ministro Piantedosi ha confermato che gli agenti dell’ICE non saranno più operativi nella zona di Milano-Cortina. La notizia ha fatto scattare una reazione immediata, mentre il ministro si preparava a presentare al Senato l’informativa sui fatti di Torino. La decisione apre un nuovo capitolo sulla presenza delle forze di controllo in quella regione.

