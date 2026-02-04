Piantedosi al Senato | Agenti ICE non operativi Bufera Vannacci

Da tv2000.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, il ministro Piantedosi ha confermato che gli agenti dell’ICE non saranno più operativi nella zona di Milano-Cortina. La notizia ha fatto scattare una reazione immediata, mentre il ministro si preparava a presentare al Senato l’informativa sui fatti di Torino. La decisione apre un nuovo capitolo sulla presenza delle forze di controllo in quella regione.

La politica. “Non ci saranno agenti dell’ICE operativi per Milano-Cortina.” Così stamani il ministro Piantedosi, atteso nel pomeriggio al senato per l’informativa sui fatti di Torino. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

piantedosi al senato agenti ice non operativi bufera vannacci

© Tv2000.it - Piantedosi al Senato: “Agenti ICE non operativi”. Bufera Vannacci

Approfondimenti su Milano Cortina

Olimpiadi 2026, l’informativa di Piantedosi sull’Ice: “Agenti non sono operativi” – La diretta

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha aggiornato sul fronte della sicurezza a pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Piantedosi alla Camera: “Agenti Ice in Italia? Non saranno operativi”. Pd e M5s: “Il governo abbassa la testa e legittima le squadracce di Trump”

Alla Camera, il ministro Piantedosi rassicura: “Gli agenti Ice in Italia non saranno operativi”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Piantedosi al Senato: Agenti ICE non operativi. Bufera Vannacci

Video Piantedosi al Senato: Agenti ICE non operativi. Bufera Vannacci

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Askatasuna, oggi Piantedosi al Senato: i punti chiave del governo sulla sicurezza; Sicurezza, verso lo scudo agli agenti e la stretta sui coltelli nel decreto. Meloni alle opposizioni: risoluzione unitaria; Askatasuna, Piantedosi alla Camera: corteo era resa conti con Stato, chi sfila con delinquenti offre prospettiva di immunità; L’Ice alle Olimpiadi senza compiti operativi. Piantedosi riferisce in Aula.

piantedosi al senato agentiAskatasuna, Piantedosi oggi in Senato. Scontro con le opposizioni, Meloni rilancia su unitàComunicazioni del ministro dopo le polemiche sull'intervento alla Camera. Ed è botta e risposta Meloni-Schlein sull'appello all'unità ... adnkronos.com

piantedosi al senato agentiPiantedosi alla Camera: L’Ice ai Giochi non sarà operativa. Opposizione con la spilla di protestaL’informativa del ministro dell’Interno sulla presenza degli agenti Usaalle Olimpiadi invernali: Polemica infondata ... repubblica.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.