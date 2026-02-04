pianeta donna premi al cinema in rosa

Lunedi sera il cinema Caravaggio di Roma si riempie di applausi e sorrisi. L’evento di gala, dedicato alle donne e al cinema italiano, si è concluso con il tutto esaurito. Tante persone sono arrivate per vedere le proiezioni e premiare i talenti femminili emergenti, al termine di una settimana ricca di eventi e incontri. La serata ha celebrato le prime opere di autrici italiane e straniere, dando spazio a storie di donne e alla creatività delle nuove generazioni.

Un evento di gala dedicato al talento delle donne e al cinema italiano. Tutto esaurito e tanto entusiasmo, lunedì al cinema Caravaggio di Roma, per l’atto finale dell’edizione 2025 di “Primo Piano sull’Autore – Festival Pianeta Donna ”, il concorso cinematografico ideato e diretto da Franco Mariotti, promosso da AmaRcord e dedicato a opere prime e non, di autrici italiane e straniere, con riguardo agli esordi cinematografici, ma anche ad autori che raccontano storie di donne. “Invisibile femminile. Il cinema delle donne (mai) visto e da vedere” è stato il titolo di una kermesse nata e cresciuta in Umbria e che grazie a un caleidoscopio di stili, tra lungometraggi, docufilm, corti e videoclip, si è confermata punto di riferimento fondamentale per la valorizzazione del cinema d’autore e delle visioni femminili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

