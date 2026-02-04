Pianese si presenta Ianesi | Dispiace per il debutto con ko ora voglio trascinare il gruppo

Simone Ianesi si presenta alla Pianese con una voglia di riprendere in mano la sua stagione. Dopo un esordio sfortunato con il ko, il centrocampista dice di voler trascinare il gruppo e risollevare le sorti della squadra. La sua esperienza e determinazione sono già visibili, e ora punta a dimostrare tutto il suo valore sul campo.

PIANCASTAGNAIO – Settimana di grandi cambiamenti per Simone Ianesi. Il nuovo rinforzo della Pianese, arrivato a Piancastagnaio nei giorni scorsi, ha già rotto il ghiaccio con l’esordio stagionale avvenuto lo scorso 31 gennaio. Nonostante il debutto sia stato macchiato dalla sconfitta casalinga contro la Vis Pesaro, il calciatore classe 2002 ha mostrato subito personalità, scegliendo di indossare la maglia numero 10. L’esterno offensivo ha subito preso confidenza con la nuova realtà, sottolineando l’ottimo impatto avuto con il gruppo e con lo staff. Nel mirino c’è ora la complessa trasferta di domenica (8 febbraio) sul campo dell’ Arezzo, dove le “zebrette” cercheranno di infastidire la prima della classe.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Simone Ianesi

Steven Nador ha fatto il suo debutto con il nuovo club e già si capisce che vuole crescere.

Donyell Malen ha esordito con un gol e una vittoria contro il Torino, mostrando un’ottima intesa con Dybala.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Simone Ianesi

Argomenti discussi: La Pianese piazza un colpo in attacco. Ingaggiato il classe 2002 Simone Ianesi; Pianese: Bellicini è incedibile e attiva l’attaccante Ianesi; Serie C mercato. Un attaccante dal Pontedera per la Pianese; Pontedera: Ianesi alla Pianese, arriva Sapola - Ora il super colpo in attacco: può partire anche un senatore.

Calcio Serie C. Il mercato chiude i battenti senza new entry sull’Amiata. La Pianese punta su Ianesi e si tiene stretto BelliniIl gong, all’Hotel Sheraton di Milano, è suonato ieri alle 20: ha così chiuso i battenti la finestra invernale ... sport.quotidiano.net

La Pianese piazza un colpo in attacco. Ingaggiato il classe 2002 Simone IanesiColpo di mercato della Pianese, a pochi giorni dalla chiusura ufficiale delle trattative. Arriva in bianconero Simone Ianesi (nella ... lanazione.it

Manfredi Nespola si presenta! Il portiere scuola Palermo si è presentato ai propri tifosi: "A Piancastagnaio ho trovato un gruppo e un ambiente ideali per crescere". https://youtu.be/_dRUl6Cq2EU #USPianese #SerieCSkyWifi - facebook.com facebook