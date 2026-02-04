La presentazione del nuovo libro di Alberto Frigo, “Di arte si vive”, ha attirato l’attenzione in libreria. Lo scrittore e filosofo spiega come il piacere di dipingere e guardare quadri sia una parte fondamentale della nostra vita, capace di resistere al passare del tempo. La sua tesi: l’arte, in particolare la pittura, ha un potere che va oltre l’estetica e coinvolge profondamente chi la vive. La sala ha ascoltato con attenzione, molti si sono fermati a discutere delle idee di Frigo, che mette al centro l

Casca a fagiuolo il libro del filosofo Alberto Frigo “Di arte si vive. Come la pittura resiste al tempo, e il potere che ha su di noi” (Solferino). Perché la terza parte si intitola “Il piacere” e la leggo contemporaneamente alla grande mostra di Anselm Kiefer a Milano. Frigo condivide il pensiero di Poussin, secondo il quale la pittura ha per fine il diletto. Invece per Kiefer sembra avere come scopo l’afflizione, in linea con un intero filone di arte deprimente (caposcuola Francis Bacon) che gode di un certo favore forse perché s’intona a questi tempi plumbei. Io però dei Tromboni dell’Apocalisse non so che farmene, tantomeno dei loro manutengoli filosofici (“truffa mascherata da nobiltà dello spirito” ha scritto qui Alfonso Berardinelli). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Piacere e pittura sono inseparabili

