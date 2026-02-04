Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio | Obiettivi raggiunti i nuovi arrivati

Prima della sfida di Coppa Italia tra Inter e Torino, il direttore sportivo dei granata, Gianluca Petrachi, si presenta soddisfatto del mercato di gennaio. In conferenza stampa, Petrachi afferma di aver raggiunto gli obiettivi prefissati e di essere contento dei nuovi arrivi. La squadra si prepara alla partita con motivazioni alte, dopo aver rinforzato l’organico nelle ultime settimane.

Prima della partita di Coppa Italia tra Inter e Torino, le parole di Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Toro, delineano lo stato dell'organico, l'infermeria e le scelte di mercato legate al confronto. Le dichiarazioni rilasciate a Mediaset offrono una lettura contestuale della sfida, senza entrare in considerazioni extra o giudizi personali. Petrachi ha affermato che l'Inter rappresenta oggi il miglior organico della Serie A, sottolineando la difficoltà della gara ma la necessità di affrontarla con determinazione. Tra gli indisponibili, Casadei è risultato contagiato dall'influenza, mentre Adams ha accusato un fastidio muscolare che rende prudente il suo impiego. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, si mostra soddisfatto del mercato di gennaio.

