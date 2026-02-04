Petrachi a Mediaset | Inter miglior organico della Serie A vi spiego le assenze Servierà la cattiveria di Roma

Giovanni Petrachi ha parlato a Mediaset prima del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. Il dirigente del Torino ha detto che l’Inter ha il miglior organico della Serie A, ma ha anche spiegato che ci saranno alcune assenze importanti. Petrachi ha sottolineato che per battere i nerazzurri servirà tanta cattiveria, come quella che si può trovare solo a Roma. La partita si avvicina e i tifosi sono curiosi di vedere come si svilupperà il match.

Inter News 24 Petrachi a Mediaset ha commentato il prepartita del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino a Monza. Le parole del ds granata. Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Mediaset a pochi minuti dal quarto di Coppa Italia contro l'Inter, confermando il rispetto per la forza dei nerazzurri ma anche la determinazione del suo club a giocarsi tutte le sue chance. L'INTER E IL RISPETTO PER IL SUO ORGANICO – «L'Inter oggi rappresenta il miglior organico della Serie A, lo dico da tempo. Sarà difficile ma ce la giocheremo, siamo qui per questo». INFERMERIA E NUOVI ARRIVI – «Purtroppo abbiamo perso Casadei per influenza, mentre Adams ha un fastidio muscolare e non è giusto rischiarlo.

